Superação e garra, essas palavras definem bem a participação dos atletas paraolímpicos de União da Vitória no Circuito Loterias Caixa. Nesse final de semana de 01 a 03 de junho, aconteceu a Fase Nacional de Atletismo Circuito Loterias da Caixa, circuito esse organizado pelo comitê Paraolímpico Brasileiro e patrocinado pelas Loterias da Caixa. União da Vitória foi muito bem representada por quatro atletas na modalidade Petra. Ao todo foram seis medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze. Os atletas conquistaram o titulo individual e também nas competições por equipe, sendo campeã geral da modalidade.

O principal objetivo do campeonato é desenvolver as práticas desportivas em todos os municípios e estados brasileiros, além de melhorar o nível técnico das modalidades e dar oportunidades aos atletas de elite e novos valores esportivos. União da Vitória mostrou estar bem preparada, a equipe da Técnica Franciele Paula Tajes e do Coordenador Paralimpico Ednilson Godoy conquistaram os títulos:

Medalha de Ouro nos 100 e 200 m T32 com o atleta Adriano Ferreira de Souza. Ouro também nos 100 e 200 m T31 com o atleta Sidnei F. Duvoisin. Giovane Macedo ficou com a medalha de Prata nos 100 e também com o bronze nos 200 m T32. Já a atleta Denise de Paula conquistou o primeiro lugar nos 100 e 200 m T31.

“Proporcionar a possibilidade da pessoa com Deficiência competir já nos dá a certeza que é possível sim vencer as adversidades que a vida nos coloca a Prova”, afirma Godoy. A equipe agradece a organização do evento e o incentivo da torcida. Também agradece o apoio recebido de empresas, Secretaria de Esportes de união da Vitória, Prefeitura Municipal, câmara de vereadores e demais envolvidos no evento.