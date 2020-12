Atuação de deputados em 2020 é decisiva

Com o encerramento dos trabalhos em plenário nesta quarta-feira (16), o deputado, Hussein Bakri (PSD), destacou a participação decisiva da Assembleia Legislativa do Paraná no enfrentamento à pandemia e, ao mesmo tempo, no equilíbrio do caixa do Estado em meio à queda de arrecadação. Segundo o Líder do Governo na Casa, os parlamentares foram ágeis na votação dos projetos diante da urgência do momento – alguns aprovados em apenas 24 horas de tramitação – e também tiveram iniciativas fundamentais para combater o coronavírus – como a lei que obriga o uso de máscaras e a destinação de recursos para a abertura de leitos hospitalares e para a compra de vacinas.

“Tudo isso só foi possível graças à relação sólida e respeitosa construída com o Governador Ratinho Junior, para beneficiar os mais de 11 milhões de paranaenses. Desde os primeiros sinais de agravamento da pandemia, em março, trabalhamos de mãos dadas com todas as secretarias para dar as melhores respostas à população, tanto para salvar vidas quanto para minimizar os impactos negativos sobre a economia. O sentimento é de dever cumprido, mas sabemos que o desafio ainda é imenso pela frente. Por isso, 2021 será um ano de muito trabalho e os deputados estarão preparados para fazer o melhor pelo Paraná”, afirmou Hussein.

Em relação à pandemia, a Assembleia aprovou projetos do Governo e de autoria dos próprios deputados, que foram fundamentais no combate à doença e seus reflexos: o auxílio para a compra de um milhão de cestas de alimentos pelo Cartão Comida Boa; a proibição do corte de luz, água e gás de pessoas vulneráveis; o pioneirismo no uso obrigatório de máscaras em locais públicos; o repasse de R$ 37,7 milhões ao Governo para abertura de novos leitos e compra de EPIs; e a reserva de R$ 100 milhões do orçamento da Casa para a aquisição de vacinas contra o coronavírus.

“Em nome dos paranaenses, agradeço a todo o apoio que a Assembleia tem nos dado neste momento. Desde o início da circulação do coronavírus, os deputados se colocaram à disposição para ajudar o Governo e isso foi importantíssimo para que as medidas de enfrentamento à pandemia alcançassem os resultados esperados. E o deputado, Hussein, tem contribuído muito nesse sentido, organizando a nossa bancada e permitindo a viabilização de diversos programas”, declarou o Governador Ratinho Junior (PSD).

Além dos temas relativos à Covid-19, Hussein ressaltou o trabalho dos parlamentares junto ao Governo na abertura de concursos para as polícias Civil e Militar e na maior evolução do país no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). E também em relação às medidas que precisaram da aprovação do plenário da Assembleia para serem implementadas: a manutenção da Tarifa Rural Noturna; a redução em 50% na taxa do Detran para registro de veículos financiados; novas normas para qualidade e responsabilidade na gestão fiscal do Estado; e a implantação de 215 colégios cívico-militares a partir de 2021.