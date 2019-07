Atuação de Hussein Bakri junto à Copel garante nova equipe de serviços no sul do Estado

Numa articulação do Deputado Hussein Bakri (PSD), o sul do Paraná ganhou uma nova equipe de serviços da Copel. O grupo, que está lotado em Cruz Machado, iniciou os trabalhos na última quarta-feira (19). No intuito de garantir melhor qualidade no fornecimento de energia, já há licitação aberta para a contratação de mais 10 equipes para a região.

“Esse importante reforço vai acelerar a resposta da Copel em dias de temporal e, também, ajudar nas ações preventivas e de melhoria no fornecimento. Melhorar a qualidade do serviço prestado significa menor tempo sem energia quando acontece algo”, destacou Hussein Bakri, que é Líder do governo Ratinho Junior (PSD), e, representante do sul do estado na Assembleia Legislativa.

O bom atendimento da Copel em União da Vitória e toda a região tem sido uma das principais bandeiras do parlamentar desde o início do atual mandato. Já em fevereiro, Hussein Bakri esteve em Bituruna para ouvir as demandas locais e, como um dos itens principais da pauta o problema de distribuição de energia elétrica, principalmente, no interior dos municípios.

Na reunião, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças locais apresentaram uma série de ofícios solicitando a atuação do Líder do Governo junto à Copel, para que o serviço fosse melhorado. As reclamações se deram quanto às frequentes quedas de energia, além de oscilações na rede e, por vezes, a falta completa de energia por diversas horas.

A principal preocupação gira em torno do reflexo dessas constantes falhas na distribuição de energia sobre a produção industrial e comercial. Produtos como fumo, erva-mate e laticínios dependem 24 horas por dia de energia.

“Desde então, estamos trabalhando duro junto à Copel para encontrarmos uma solução definitiva para esses problemas. A Copel é uma empresa de excelência, reconhecida em toda a América Latina. Portanto, não se pode admitir que empresas fiquem horas sem operar por falta de energia”, afirmou Hussein Bakri.

Nesse sentido, o parlamentar do PSD segue trabalhando com o Presidente da Copel, Daniel Pimentel Slaviero, e com o Diretor da Copel Distribuição, Maximiliano Andres Orfali, uma grande agenda na região Sul para tratar de todos os assuntos referentes à área de distribuição da companhia. A ideia é traçar, em parceria com a comunidade, um cronograma de metas que garanta qualidade no fornecimento de energia.

Foto: Presidente da Copel, Daniel Pimentel Slaviero; Diretor da Copel Distribuição, Maximiliano Andres Orfali; e Líder do Governo na Assembleia, Deputado Hussein Bakri.