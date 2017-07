AUDIÊNCIA PÚBLICA DISCUTE INVESTIMENTOS EM MALLET

A prefeitura municipal de Mallet realizou nesta quarta-feira (12), na Câmara de vereadores, uma audiência pública para discutir com a comunidade os investimentos que serão liberados pelo Governo do Paraná. A orientação é da Casa Civil do Estado, que adotou a sistemática de promover audiências públicas nos municípios que receberão verbas.

Nessa etapa, serão liberados R$ 1.385.000,00 (Um milhão e trezentos e oitenta e cinco mil reais), através de emendas parlamentares, indicadas pelo deputado estadual Hussein Bakri (PSD). Os recursos já estão protocolados no Governo do Estado e a partir de agora serão assinados os convênios para liberação das Secretarias competentes e abertura de editais para licitação. Os projetos foram elaborados através das demandas das comunidades e a ordem de investimento segue da seguinte forma:

Pavimentação, Calçamento e Drenagem em Dorizon: R$ 500 mil

Academia ao ar livre em Dorizon: R$ 25 mil

Arena Esportiva multiuso em Mallet: R$ 300 mil

Capela mortuária em Rio Claro do Sul: R$ 200 mil

01 Micro Ônibus e 01 ambulância para Saúde: R$ 360 mil

Para o prefeito, que fez questão de destacar a importância dos investimentos, é um momento histórico para o município: “Já tivemos investimentos em Mallet, mas a fundo perdido e nesta quantidade é a primeira vez. Queremos agradecer o deputado Hussein Bakri e o Governador Beto Richa, que estão olhando por nos e destinando verbas importantes” diz Moacir.

Quem conduziu a audiência foi o vice-prefeito, Thiberio Moura, que também destacou os investimentos e agradeceu o empenho de todos “Quando fizemos o pedido ao deputado, solicitamos investimentos em várias áreas e agora estamos vendo o resultado, esse é o trabalho que o nosso povo de Mallet merece, com respeito e dignidade” afirma Moura.

O deputado estadual Hussein Bakri esteve presente na reunião e parabenizou a administração que tem feito excelentes projetos “Parabéns prefeito e toda equipe, que tem feito ótimos projetos e agilizado a liberação desses recursos” e finalizou “Essa é a primeira etapa de liberação e teremos muito mais investimentos em Mallet e toda região, mas antes disso devemos lembrar a coragem do Governador Beto Richa, que na época do ajuste fiscal sofreu com sua popularidade e agora está conseguindo investir nos municípios do Paraná”.