Aulão do Enem 2018 acontece neste sábado na Uniguaçu

Inscrições gratuitas podem ser realizadas no site da Instituição

O Aulão do Enem será realizado no sábado, 27, das 8h às 17h, na Uniguaçu, visando uma revisão dos principais assuntos abordados pelas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos últimos cinco anos. A seleção de professores foi realizada pensando na desenvoltura da aula, principalmente porque todos têm experiência com cursinho, para que a aula seja dinâmica e produtiva.

Haverá um intervalo para lanche e descanso, preparado com muita dedicação e pensando na qualidade do descanso. Além do lanche que será servido de forma gratuita, haverá um espaço para jogar videogame, relaxar, dançar e conversar. A ideia é fazer uma grande revisão dos conhecimentos adquiridos ao longo dos anos de estudo dos participantes. Todas as disciplinas abordarão a relação da competência e das habilidades, levando em consideração as matrizes do próprio Ministério da Educação.