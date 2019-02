Aulas recomeçam dia 18 na rede pública municipal de União da Vitória

As aulas na rede municipal de ensino de União da Vitória recomeçam no próximo dia 18.

De acordo com o secretário de Educação, Ricardo Brugnago, na próxima semana os supervisores, diretores, professores e integrantes da secretaria estarão atuando nas escolas com objetivo de revisar planos de ação e toda estrutura funcional dos estabelecimentos de ensino público.

“Sabemos que é um momento bastante aguardado, que a ansiedade é grande. Vamos observar todos os detalhes para que tudo esteja em ordem”, disse Ricardo.

O ano letivo de 2018 fechou em dezembro com 1636 crianças de zero a cinco anos em curso nos 14 SEMEIS do município. Já as 24 escolas municipais atendiam – em dezembro – a 3.901 crianças.

Ainda não é possível definir esses números com relação a 2019, haja vista que desde o dia 4, as matrículas continuam abertas, principalmente pelo fato de haver transferências.

O prefeito Santin Roveda aproveitou para desejar um excelente ano letivo a todos e mais uma vez destacou que o setor da educação terá nos próximos dois anos um programa específico de desenvolvimento conforme já previa seu plano de governo.