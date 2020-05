Autoescolas retomarão as atividades gradativamente em maio, anuncia Hussein Bakri

Atendendo a um pedido dos empresários Gustavo e Karla Coelho Martins, proprietários das autoescolas Ella e Bello de Curitiba, o deputado estadual e Líder do Governo, Hussein Bakri, levou algumas demandas do setor ao Chefe da Casa Civil, Guto Silva, e ao Diretor-Geral do Detran, Coronel Cesar Kogut.

A partir dessa articulação e do auxílio do Secretário Sandro Alex, o Paraná foi o primeiro Estado a formalizar junto ao Conselho Nacional de Trânsito o pedido de liberação durante a pandemia das teleaulas teóricas nos cursos de formação de condutores, o que foi autorizado pelo órgão federal na quarta-feira da semana passada (29).

Conforme portaria editada pelo Detran na última terça-feira (5), estão autorizadas as aulas remotas nas autoescolas do Paraná assim que as plataformas online forem homologadas, o que deve ocorrer nos próximos dias.

Por meio de outra portaria editada no dia 7, também fica estabelecido um cronograma para retomada das aulas práticas de direção a partir da próxima segunda-feira (11), dos exames teóricos para 1ª habilitação e das provas de reciclagem (dia 18) e dos exames práticos (dia 25).

Além de condicionar os serviços aos cuidados de saúde exigidos, as portarias levam em conta que muitos paranaenses dependem da carteira de motorista como único meio de sustento ou atuam no transporte de cargas essenciais, como alimentos, medicamentos e equipamentos de saúde.

Foto: Deputado Hussein Bakri (Líder do Governo), Guto Silva (Chefe da Casa Civil) e Coronel Cesar Kogut (Diretor-Geral do Detran).