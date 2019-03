Autorizado por Lei, projeto “Porteira Adentro” apresenta resultados positivos em União da Vitória

Além de trabalhos em parceria com outras secretarias da prefeitura de União da Vitória, como a preocupação com as condições de tráfego das estradas rurais, a secretaria de agricultura de União da Vitória mantém projetos próprios e específicos.

Segundo o secretário de agricultura, Ney Kukla, um deles é o projeto de microbacias. O programa tem como objetivo recuperar e manter a capacidade produtiva dos recursos naturais, com base na gestão de microbacias hidrográficas do município. Incluiu a preocupação com as questões de preservação ambiental e uso adequado do solo.

Outra ação de destaque é o projeto “Porteira Adentro”. Criado em 2017, o instrumento possibilita incentivos aos produtores rurais por meio de parcerias para serviços com máquinas da prefeitura. Devidamente autorizado por Lei Municipal, o programa permite que o agricultor adquira serviços de qualidade pagando menos pela hora/máquina.

“Está sendo muito bem aproveitado pelos nossos produtores rurais, tanto é que muitos já solicitam os serviços pela segunda vez, com o objetivo de ampliar a capacidade produtiva”, disse Kukla.

Exemplo é um pesque e pague que já havia solicitado os serviços de terraplenagem para a construção de um restaurante e que agora, devido ao sucesso do empreendimento, solicitou mais uma vez a presença das máquinas para ampliar sua infraestrutura. “Isso reflete positivamente na economia familiar e de nosso município”, concluiu Ney.