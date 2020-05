Auxílio financeiro emergencial é aprovado

Na noite deste sábado, 2, o Senado aprovou um auxílio financeiro emergencial de R$ 125 bilhões aos estados e municípios para combate à pandemia da Covid-19. Além da suspensão do pagamento de dívidas e da renegociação de contratos, o projeto estabelece repasse direto de R$ 60 bilhões, a todos os entes federativos, que serão decisivos para a manutenção dos serviços públicos com qualidade e agilidade à população, sobretudo nas áreas de saúde e assistência social. Graças ao voto favorável dos nossos três senadores, Álvaro Dias, Flávio Arns e Oriovisto Guimarães, os municípios do Paraná receberão quase R$ 1,4 bilhão para fazer frente à pesada queda de arrecadação causada pelo coronavírus. É dessa forma, com todas as esferas públicas do país trabalhando unidas, que o Brasil vai superar este momento tão difícil!

