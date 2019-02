Avenida Santa Rosa é revitalizada

A Avenida Santa Rosa

está recebendo obras para sua revitalização e quem passa por ela já pode ver os

resultados. As obras contemplam a melhoria e extensão da faixa destinada para o

trânsito de pedestres e ciclistas aumentando a segurança de todos. Para isso, a

estrutura da via será modificada com a inclusão de tachões, pintura das faixas,

alteração do eixo central e delimitação

de vagas de estacionamento. A primeira fase da obra se estende da descida da

avenida até o antigo Bananeiro.