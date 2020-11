AVISO DE UTILIDADE PÚBLICA – Porto União

Manutenção elétrica pode interromper abastecimento em bairro de Porto União

A Sanepar informa que uma das estações elevatórias de água de Porto União ficará sem energia na quarta-feira (25). Equipes da Copel farão manutenção na rede de energia elétrica das 10h às 15h, na Rua Francisco Peluski. Por esta razão, pode faltar água nas regiões do bairro Vice King. A previsão é a de que o abastecimento volte à normalidade a partir das 15h e será de forma gradativa.

Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a participação de todos!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

Qualidade da água das bicas de Porto União é atestada frequentemente pelo Laboratório Central de Saúde Pública.

Há dois anos a Secretaria Municipal de Agricultura iniciou, em parceria com os servidores da Vigilância Sanitária e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o trabalho de recuperação de fontes e nascentes de água. A construção de caxambus, com apoio técnico da EPAGRI, para preservar as nascentes levou o nome de Projeto Circuito das Nascentes e tem como escopo a proteção das fontes naturais para evitar a contaminação da água consumida pela população.

Além de proteger as fontes dessas águas, a Administração Municipal tem trabalhado para tornar seu acesso mais democrático construindo estruturas que possibilitem a com mais conforto e segurança. As fontes localizadas na entrada da localidade do Maratá são exemplos dessa ação assim como do Pintadinho, Legru e no Bairro Santa Rosa, conhecida como a fonte dos Jung.

Para assegurar que a população esteja consumindo água de qualidade, a vigilância sanitária envia amostras coletadas para análise do laboratório Central de Saúde Pública que emite o laudo atestando a qualidade da água das fontes.

A qualidade da água das nossas fontes é monitorada pelo menos duas vezes ao ano e, enquanto a água for apropriada para consumo, as fontes estarão disponíveis a toda população.

A nascente que merece destaque é a do Pocinho do João Maria localizada no Parque do João Maria, no Morro da Cruz que, embora ainda não tenha recebido as proteção, a qualidade da água dessa nascente é assegurada desde que coletada da vertente, sou seja, não a que fica acumulada no pocinho.

Então, quem prefere consumir a água das nossas fontes, fique a vontade porque a qualidade dessa água é assegurada e monitorada frequentemente.