Bachir Abbas adota medidas mais restritivas

Em reunião realizada na manhã de segunda-feira, 17, no auditório da CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas, o prefeito de União da Vitória, Bachir Abbas, decidiu decretar medidas preventivas e mais restritivas para União da Vitória em função do grande aumento de casos da Covid 19 no município.

As medidas foram adotadas, consensualmente, entre o Poder Executivo Municipal e as entidades presentes na referida reunião. O Decreto 255/2021, foi editado no momento em que União da Vitória apresentava 408 casos confirmados e 144 suspeitos.

O referido decreto prevê que o município em face do agravamento e estado crítico da pandemia, decorrente do coronavírus, permaneça em situação de emergência.

Entre as principais medidas está a necessidade do uso de máscaras, uso de álcool gel, evitar aglomerações e manter o distanciamento. Foram ainda estabelecidas medidas, tais como a determinação do toque de recolher, das 20h30 às 6h do dia seguinte, os estabelecimentos comerciais deverão encerrar atividades e fechar portas até as 20h30, exceto aqueles que se utilizam do delivery, até as 24h. Os serviços de segurança privada, postos de gasolina, exclusivamente, para abastecimento, hospitais e farmácias, não estão sujeitos ao toque de recolher. Também estão suspensas as aulas presenciais em todas as escolas, cursos técnicos, faculdades e similares da rede de ensino público e privado. Nos supermercados, mini-mercados, deve entrar apenas uma pessoa por família e nos caixas em funcionamento, apenas 6 pessoas por guichê, fica proibida a entrada de menores de 14 anos e recomendado o não ingresso de maiores de 60 anos. O horário do comércio em geral passa a ser de segunda a sexta-feira das 9 as 18h e sábados das 9 as 13h30.

O descumprimento do referido decreto acarretará multas no valor de 600 reais para pessoas físicas e 7 mil reais para pessoas jurídicas. A reincidência acarretará multas em dobro.

As medidas decretadas, mais que oportunas, são, extremamente, necessárias, pois enquanto não houver vacinas em larga escala, apenas as medidas de higiene e de distanciamento e o confinamento social, podem ajudar a salvar vidas, uma vez que está provado pela ciência que não existe tratamento precoce.

A íntegra do decreto pode ser lida em Caiçara online: jornalcaicara.com.br