Bairro Lagoa Dourada, em União da Vitória, terá praça do programa Meu Campinho

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano autorizou a prefeitura de União da Vitória a licitar a construção de uma praça do programa Meu Campinho no bairro Lagoa Dourada.

O investimento de R$ 416 mil é fruto de emenda parlamentar indicada ao município pelo deputado, Hussein Bakri, a fundo perdido – ou seja, não terá de ser reembolsado ao Estado pela prefeitura.

Além de iluminação, paisagismo, calçadas, rampas de acessibilidade, bancos e lixeiras, a nova praça terá campo de futebol com grama sintética, alambrado, refletores e rede de cobertura, academia da terceira idade ao ar livre e parque infantil.

Esse programa foi idealizado pelo Governador Ratinho Junior quando ele era secretário do Desenvolvimento Urbano, a partir de uma iniciativa implantada em centenas de cidades da Alemanha.

O objetivo é oferecer lazer às crianças e adolescentes nos bairros e também criar um ambiente de confraternização para as famílias.

“Um dos grandes desafios das nossas cidades é oferecer opções de lazer e convivência à população. Por isso, o Meu Campinho é uma ação importantíssima de inclusão e integração, de transformação da vida das comunidades, que une diversão e aprendizado”, destacou Hussein Bakri.