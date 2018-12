Bakri será líder de Ratinho Junior na ALEP

Ao discursar no encontro de prefeitos da AMP nesta quinta-feira, 6, em Foz do Iguaçu, o governador eleito, Ratinho Junior, se referiu ao deputado, Hussein Bakri (PSD), como “futuro líder na Assembleia Legislativa”. Como Bakri ficou na segunda suplência do PSD nas eleições de outubro e com o deputado Guto Silva (PSD) confirmado na chefia da Casa Civil, é bem provável que o deputado Marcio Nunes (PSD) também será chamado para o primeiro escalão do próximo governo.