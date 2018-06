Balanço esportivo do fim de semana

Taekwondo

Determinação e empenho na competição do 5º Curitiba Internacional Open de Taekwondo. Com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes diversos atletas da equipe Dragões do vale do Iguaçu estiveram focados em busca de medalhas. E a seletiva trouxe para a equipe União Vitoriense quatro troféus e 19 medalhas, dessas foram 12 de ouro, quatro pratas e três bronzes. Sendo:

– 1° troféu de atleta destaque ao aluno Ysmael Victor Baiak,(categoria infantil) que lutou em duas categorias,faixa laranja a azul clara que é sua categoria de origem e faixa azul escura a ponta preta, sendo campeão em ambas.

– 2° troféu por maior números de pontos nas categorias adulto e juvenil.

– 3° troféu pela excelente colocação de 4° lugar na classificação geral por equipes.

– 4° troféu (homenagem pelos resultados conquistados)

KARATÊ

Grandes lutas, e mais de 1300 Karatecas participando do Campeonato Sul Brasileiro de Karatê em Joinville SC. Estiveram representando União da Vitória, 12 atletas, que trouxeram uma medalha de ouro e seis bronzes. Esses estão classificados para a fase final em Minas Gerais do campeonato Brasileiro que acontecerá em outubro.