Banco da Família começa a operar no Paraná

Com 20 anos de experiência em microfinanças, a instituição pretende alcançar cerca de quatro mil pessoas na região de União da Vitória

Prestes a completar 20 anos de atuação, o Banco da Família, instituição de microcrédito com sede em Lages (SC), dá continuidade ao seu projeto de expansão no sul do País inaugurando na segunda-feira (25) a primeira filial no Paraná, em União da Vitória. Com 19 agências nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o Banco da Família quer alcançar cerca de quatro mil pessoas em 10 cidades paranaenses, segundo a gerente da unidade, Maristela Schuler, que também é responsável pela agência de Videira.

“Nossa chegada ao Paraná nos deixa mais próximos da meta, que é estar presente em todas as operações de microfinanças do Sul do Brasil”, diz Isabel Baggio, presidente da instituição. “União da Vitória é bastante estratégica, pois faz divisa com Santa Catarina e fica bastante próxima das nossas agências de Videira e Caçador, além de ser uma região que tem perfil para ser atendida pelo Banco da Família”.

Certificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), O Banco da Família trabalha com linhas de crédito voltadas para a população de baixa renda, promovendo a transformação social por meio do empreendedorismo, saneamento básico e aquisição da casa própria. A linha para saneamento básico é uma parceria com Water.Org, uma ONG internacional criada pelo ator Matt Damon, que financia construção de banheiros, compra de caixas d’água e materiais para construir ou reformar instalações hidráulicas e sanitárias.

Na habitação, o Banco da Família já financiou mil moradias, para famílias que têm renda média mensal de três salários mínimos. Chamada de BF Casa, a linha voltada para habitação tem baixíssima taxa de inadimplência.

Sobre o Banco da Família

A instituição tem atualmente 20 unidades, espalhadas pelos Estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná atendendo mais de 80 municípios. Segundo levantamentos da Microrate, empresa especializada em avaliação de desempenho e risco, sediada no Peru, o Banco da Família está classificado como a melhor instituição de microfinanças do Brasil e ocupa o quarto lugar no cenário composto por instituições de microfinanças da América Latina e Caribe.

Inauguração da primeira Agência do Banco da Família no Paraná

Data: 25 de junho de 2018

Horário: 8h30

Endereço: Rua Professora Amazília, 566, Centro – CEP: 84600-285 – União da Vitória/PR

Cidades alcançadas: União da Vitória, Cruz Machado, Porto União, Paula Freitas, Paulo Frontin, Porto Vitória, Bituruna, General Carneiro, São Mateus do Sul.

Nas fotos, da esquerda para direita, Isabel Baggio, Presidente do Banco da Família e Maristela Schuler e a equipe de União da Vitória.