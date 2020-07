Bazar beneficente do Lar Espírita União volta a funcionar

Com a pandemia do Covid-19 vários setores paralisaram seu funcionamento e com o Lar Espírita União (LEU) de Porto União não foi diferente. Apesar de ainda não abrir para suas sessões públicas, obedecendo as orientações sanitárias, oferecendo estudo on line para o público, essa semana acontece a abertura do Bazar do LEU.

O bazar é a base de sustentabilidade da Associação de Assistência e Promoção Social Ari Milis, braço assistencial do LEU que atende famílias carentes e tem um trabalho de fabricação de enxovais para mães e gestantes carentes.

Segundo informou a Vice-presidente do LEU, Marina Milis, o bazar abriu as portas na terça-feira, 28 até quinta-feira, 30, obedecendo todas as regras sanitárias do combate ao Covid-19. O horário de abertura do bazar será das 13h30 às 16h.

“Estaremos abertos esperando as pessoas que procuram a aquele local para adquirir jaquetas quentinhas roupas de lã para crianças, bebês, calçados, roupas de cama, toalhas de banho e uma infinidade de produtos e roupas, para essa época de inverno. O LEU estará oferecendo esses produtos a preço bem módico a partir de um real. Mesmo com o Lar fechado, continuamos auxiliando as famílias cadastradas no departamento assistencial com cesta básica e outros auxílios. E como este ano também nós não teremos o nosso jantar beneficente, cujo o recurso também era revertido para o departamento assistencial para assessorar todas as oficinas que a casa possui, estamos abrindo o bazar.” Marina lembra ainda que para entrar no bazar deve estar usando máscara e na entrada estará disponível álcool em gel e será feito o controle da entrada das pessoas para evitar aglomeração dentro do bazar, obedecendo o distanciamento social. O LEU fica situado na rua Sete de Setembro, 476.

A Associação Ari Milis

É um trabalho realizado paralelamente pelo Lar Espírita e foi iniciado junto com a criação do LEU. As oficinas desenvolvidas no local proporcionam as pessoas a aprenderem atividades que podem auxiliar na renda familiar.

Um trabalho interessante desenvolvido pela Associação é para as grávidas e mães carentes, que recebem um enxoval para o recém-nascido, que contém roupas, cobertor e outros itens de vestuário.Além de todo esse auxílio material, as pessoas também recebem auxílio espiritual, uma palavra amiga e orientações.

Antes da Pandemia, quando em funcionamento, o atendimento é realizado toda terça-feira durante o dia para crianças, jovens e adultos. Em média 50 pessoas estão cadastradas para receber por mês um kit alimentação, com alimentos de primeira necessidade.