 Beto Richa autoriza 33 milhões, para a nova ponte em União da Vitória, junto com Hussein Bakri.

Em visita a União da Vitória, o Governador, Beto Richa, junto com o deputado estadual, Hussein Bakri, e, o Chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, assinaram a liberação de recursos e autorização para a licitação da obra para construção de uma nova ponte sobre o Rio Iguaçu, que ligará o centro da cidade ao Distrito de São Cristóvão. O valor total da obra é de cerca de R$ 33 milhões de reais, que será liberado com recursos a fundo perdido pelo Governo do Estado do Paraná.

Além da construção da ponte que levará o nome do Ex-Governador do Paraná, José Richa, o projeto prevê a revitalização e urbanização da Avenida Paula Freitas. O Governador comemorou a obra e citou a história de seu pai “Quando meu pai era Governador do Paraná ele fez a ponte Domício Scaramella, que na época solucionou o problema das cheias do Rio Iguaçu. Hoje, além de feliz por autorizar a obra da nova ponte que vai desafogar o trânsito de quem precisa ir para o centro, sinto um orgulho imenso de ela ser batizada com o nome do meu pai” afirmou Richa e completou: “Estou aqui ao lado do vice-líder do governo na ALEP, deputado, Hussein Bakri, que já foi prefeito de União da Vitória e sabe o quanto essa obra vai ajudar a população de São Cristóvão, por isso essa união de forças está trazendo essa importante conquista para toda população”

“Fico emocionado ao falar dessas conquistas, mas quero dizer que desde a época em que o Pedro Ivo foi prefeito já travamos essa luta. E graças ao ajuste fiscal que eu junto com meus colegas deputados aprovamos na Assembleia, é que o Governador pode estar fazendo esses investimentos pelo Estado. Quero destacar ainda o empenho do Rossoni, que desde que assumiu a Casa Civil deu uma nova dinâmica aos trabalhos. Parabéns Beto Richa, Parabéns Rossoni, a população de União da Vitória e de toda região agradece”.