Beto Richa entrega ordem de serviço para início das obras da Ponte José Richa

No sábado, 31 de março, o governador, Beto Richa, esteve no aeroporto de União da Vitória, em São Cristóvão, para assinatura de início das obras da ponte José Richa. Acompanhado do Chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, e do representante de União da Vitória e das cidades do Sul do Paraná na Assembleia Legislativa, o deputado estadual, Hussein Bakri. Beto conversou com a imprensa e a população: “Estamos aqui cumprindo um compromisso do governo com União da Vitória”, disse, e completou “Sabemos da importância desta ponte para a população que mora em União da Vitória, e principalmente para os moradores do Distrito de São Cristóvão. É uma ponte que irá desafogar o trânsito, além de valorizar toda essa região”, concluiu.

A nova ponte deve levar 24 meses para ser feita junto com todo o trabalho ao redor da obra, sendo as vias no centro da cidade como no distrito de São Cristóvão. A licitação vencedora tem o valor de R$ 25 milhões de reais. Este recurso já está no caixa do governo do Paraná.

Para Hussein Bakri, a ponte José Richa será um marco na história de União da Vitória: “Sabemos que a população está descrente em relação à ponte. Mas a vinda do governador mostra que o governo do Estado está preparado para cumprir com esse compromisso. Agradeço ao governador, Beto Richa, e, ao Chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, por nos ouvirem e se empenharem para viabilizar este recurso”, afirmou Hussein.

A obra da construção da ponte deve iniciar no final de abril início de maio.