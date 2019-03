Boa notícia

O deputado, Hussein

Bakri, anuncia informações sobre a falta de professores nas Universidades

Estaduais e, especificamente no Campus da UNESPAR de União da Vitória, que tem

mais de 1000 alunos com algumas disciplinas sem aulas. Em contato com o Chefe

da Casa Civil, Guto Silva, e, o Superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino

Superior, Aldo Bona, disse Hussein: “conseguimos encontrar a melhor forma de

resolver o problema. O governador, Ratinho Junior, irá assinar o decreto

autorizando a contratação já nos próximos dias e vai sanar essa situação”.