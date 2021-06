Botão do Pânico contra a violência doméstica entra em operação em União da Vitória

Foi lançado em União da Vitória, na sexta-feira (25), o Botão do Pânico Virtual, dispositivo para vítimas de violência doméstica e familiar que estará em funcionamento a partir do dia 29.

Estiveram presentes o deputado, Hussein Bakri; Gabi Bakri, coordenadora regional da Casa Civil e chefe do Escritório da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho; o prefeito, Bachir Abbas; o juiz Carlos Mattioli, da Vara de Família; e representantes da Delegacia da Mulher e da Polícia Militar.

Disponível para mulheres que possuam medidas protetivas de urgência por meio da Lei Maria da Penha, o botão aciona a PM de imediato, que tem acesso à geolocalização do celular e pode fazer um atendimento de emergência e com prioridade.

A ferramenta, que pode ser baixada no aplicativo 190 PR, ainda grava o som ambiente durante 60 segundos e o envia à equipe policial como material de apoio.

Em todo o Paraná, mais de 29 mil mulheres têm medidas protetivas de urgência. Além disso, em virtude do isolamento social provocado pela pandemia, cresceu o número de casos de violência contra a mulher.

“A violência doméstica é uma questão social e de ordem pública, não um assunto de casal. Todos nós precisamos nos engajar nessa causa, estimular as denúncias e evitar novos feminicídios. O Botão do Pânico vem para auxiliar e muito nessa luta, pois é uma ferramenta discreta e que pode ser decisiva para salvar vidas. Na figura do deputado Hussein, eu agradeço o Governo do Estado por ter se empenhado para que pudéssemos ter essa nova ferramenta aqui em União da Vitória”, afirmou Gabi Bakri.