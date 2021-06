Botão do Pânico em União da Vitória

A chefe regional da Sejuf, Gabi Bakri, declarou nessa semana que um dos primeiros compromissos que assumiu com União da Vitória foi a implantação do Botão do Pânico, um dispositivo no qual mulheres vítimas de violência poderão acionar a Polícia Militar através de imunizo toque no celular.

A partir do dia 29 de junho o Botão do Pânico será uma realidade para União da Vitória.

“Quero agradecer muito ao deputado e Líder do Governo, Hussein Bakri (PSD), por ter abraçado esta luta comigo e também ao governador Ratinho Jr e secretário Ney Leprevost que, prontamente, atenderam a nossa demanda”, disse Gabi, que enfatizou, “compromisso assumido, compromisso cumprido”!