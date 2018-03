Botões de acesso direto agilizam emissão de certidões e consulta de portarias no site do TRT-PR

Desde a última segunda-feira (27), está mais fácil e rápido emitir certidões e acessar atos ou portarias no site do TRT do Paraná.

Com a criação de botões de acesso direto, interessados podem solicitar certidões como a Negativa de Débitos Trabalhistas, a Explicativa e a de Feitos Trabalhistas com apenas três cliques. A consulta de portarias e atos publicados pelo Tribunal passou a ser feita com um único clique.

Os dois novos botões foram inseridos na linha central do site, mesma área em que estão os links para acesso rápido à página da Ouvidoria, aos serviços de informação ao cidadão, ao portal da transparência e à Intranet do Regional paranaense.

A busca de outras informações, como telefones e endereços de Varas do Trabalho, também foi facilitada com a inserção do campo “Pesquisar”, localizado na parte superior direita do portal.

Confira abaixo a relação de certidões que podem ser emitidas pelo portal do TRT do Paraná:

– Certidão de Feitos Trabalhistas ajuizados na Justiça do Trabalho (CNAT)

– Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

– Certidão Explicativa

– Certidão de Indisponibilidade de Sistemas

– Certidão de ações trabalhistas de competência originária do Tribunal – Justiça do Trabalho

– Certidão de Validação de Certidão Antiga

– Certidão de Validação de Declaração de Vínculo