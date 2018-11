Café da manhã marca Dia do Diretor Escolar em União da Vitória

Na manhã de terça-feira (27), os diretores dos Cemeis e Escolas Municipais de União da Vitória foram recepcionados com um café da manhã preparado pela equipe da Secretaria Municipal de Educação.

O encontro realizado na unidade local do Sesc serviu para comemorar, o Dia do Diretor.

Presente ao evento, o prefeito em exercício, Bachir Abbas, destacou a dedicação e o trabalho exercido pelos diretores municipais.

Após as falas, houve sorteio de prêmios, homenagens e até aulas de acupuntura e auricoloterapia, além de um passeio pela Unidade do Sesc.

“Foi uma manhã calma e agradável para os diretores que têm sempre uma rotina estressante”, disse a secretária municipal de educação, Sandra Leão, ao evidenciar o trabalho exercido pelo diretor no cotidiano escolar.

O Dia do Diretor de Escola, ou, simplesmente, Dia do Diretor, é comemorado em 12 de novembro. Esta data celebra o profissional responsável em gerir e administrar as decisões da escola, colaborando para construir um bom ambiente para os professores, alunos e demais colaboradores dos colégios.

Em alguns estados brasileiros, o Dia do Diretor Escolar é comemorado em 18 de outubro. Em São Paulo, por exemplo, a Lei nº 10.927, de 11 de outubro de 2001, declara o dia 18 de outubro como o dia oficial do Diretor de Escola no estado.

Em outros estados do país, como o Paraná, Maranhão e Pernambuco, a data é celebrada em 12 de novembro.