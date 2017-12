Câmara autoriza renovação de contrato com a Sanepar

Depois de mais de 12 anos trabalhando sem contrato, a Companhia de Saneamento do Paraná, (Sanepar), vai ter seu contrato de prestação de serviços renovado com o município de Porto União. A Câmara de Vereadores de Porto União, aprovou por unanimidade, em reunião extraordinária realizada na noite de terça-feira, 12, em discussão única, o projeto de lei, que autoriza o poder executivo municipal a estabelecer com o governo do Paraná (Sanepar), gestão associada para prestação, planejamento, regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município, pelo prazo de 30 anos.

Depois de muitas reuniões com dirigentes da Sanepar e com o prefeito Eliseu Mibach, o projeto foi ajustado, e recebeu parecer favorável das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, presidida pelo vereador Élio Weber, e Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, presidida pelo vereador Carlos Roderlei ( Polaco do Bifão) Pinto.

Com a renovação do contrato, a Sanepar vai poder realizar novos investimentos na captação e tratamento da água, e no sistema de esgotamento sanitário. Agora, o projeto de lei, segue para sanção do prefeito.

A reunião contou ainda, com a presença do Comandante da Polícia Militar de Porto União, Major Silvano Sasinski, que apresentou relatório sobre as atividades desenvolvidas pela Polícia Militar, no ano de 2017. No final de sua explanação, o comandante da corporação militar, foi elogiado por todos os vereadores, pela sua atuação à frente da companhia.