Câmara de Vereadores devolve quase R$ 4 milhões para a Prefeitura de União da Vitória

Na sessão desta segunda-feira, 14 de dezembro, os vereadores da cidade de União da Vitória, receberam a visita do prefeito Santin Roveda, e na oportunidade realizaram a devolução de recurso da Casa de Leis, que neste ano chegou ao valor de 3.935.500,20 (Três milhões novecentos e trinta e cinco mil quinhentos reais e vinte centavos).

O valor devolvido aos cofres da Prefeitura de União da Vitória vem do amplo trabalho dos legisladores em fazer economia. Uma das principais é o não uso de diárias pagas pela Câmara de Vereadores, sendo cada vereador responsável pela sua diária em viagens oficiais fora do município.

O prefeito, Santin Roveda, recebeu o cheque de 3.935.500,20 das mãos do presidente da Câmara de Vereadores, Ricardo Adriano Sass e da vice-presidente Alandra Roveda Grando.

Segundo o presidente do legislativo, este é o maior recurso já devolvido para a Prefeitura de União da Vitória, ao fim de um ano de trabalho e debates em prol de União da Vitória.

Santin Roveda, ao fazer o uso da tribuna enfatizou o trabalho feito por todos os vereadores. “É com muita alegria que estou aqui para receber o recurso que volta para os cofres da administração, mas acima de tudo, um trabalho importante que cada vereador fez pelo seu bairro e sempre fizeram um serviço em prol de coletividade. Está casa fez a sua parte de elogiar, criticar e fiscalizar e muitas vezes os senhores estiveram na prefeitura como nos Postos de Saúde na Unidade de Pronto Atendimento (UPA-24horas), Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), e sabemos que a nossa cidade entre 2017-2020, fez o seu melhor e saio no dia 31 de dezembro feliz junto com os vereadores por ter colaborado com a melhoria da qualidade de vida dos munícipes de União da Vitória”, enfatizou o prefeito. Foto: Comunicação Prefeitura de União da Vitória