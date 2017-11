Câmara de Vereadores homenageia ex-prefeitos e membros da sociedade

Na noite de terça-feira, 7, aconteceu a 33ª reunião ordinária da Câmara de Vereadores de Porto União, na qual os parlamentares prestaram homenagem para personalidades que contribuíram, em seus diversos ramos de atividade, para o desenvolvimento do município de Porto União. Foram homenageados com uma Moção Honrosa e com a Medalha do Centenário, os três ex-prefeitos do município, que ainda estão vivos, Ary Carneiro Júnior, Renato Stasiak, e Anízio de Souza, o empresário Álvaro Schwegler, e Renate Ilhenfelde, presidente do Rotary Clube de Porto União da Vitória, que recebeu a Moção em nome da entidade que preside. Segundo o presidente do legislativo, vereador, Luiz Alberto Pasqualin, a homenagem faz parte das comemorações do centenário do município, e a mesa diretora, decidiu homenagear pessoas que de uma maneira ou outra, deram a sua valiosa contribuição para o crescimento do município. “Cada tijolo erguido, cada obra inaugurada, cada Praça levantada, o número de Unidades de Saúde, dos Centros de Educação Infantil, dependem das ações dos prefeitos das cidades. São pessoas que devem ser lembradas. Essa homenagem, é extensiva para todos os demais prefeitos, que também deram sua valiosa contribuição para o nosso município. Isso vale também para os empresários que geram impostos, trabalho e renda, e para os clubes de serviços, que trabalham de forma voluntária, sempre em benefício dos mais necessitados”. Avaliou Pasqualin.