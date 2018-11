Câmara de Vereadores realiza a sua 35ª Sessão

Sob a presidência do vereador Christian Martins, a 35ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Porto União retornou a suas sessões no período da noite. As sessões estavam sendo realizadas às 10h, devido às eleições nos dois últimos meses.

Na sessão foi dada entrada, enviado pelo executivo, do contrato especial para fornecimento de água e serviços de esgotamento sanitário entre a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) e o Município de Porto União. O contrato foi enviado para Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, presidida pelo vereador, Sandro Calikoski, tendo como vice-presidente Carlos R. Pinto e membro Paulo Kovalski.

Foram aprovados na sessão o Título de Cidadão Honorário para as seguintes personalidades: Horst Adelberto Waldraff, Lodemir Canelo e Marco Antônio Tebaldi.

Ainda na mesma sessão os professores municipais estiverem presentes reivindicando algumas melhorias e a revogação de uma lei enviada pelo executivo e aprovada na câmara. Os vereadores devem se reunir com o prefeito, Eliseu Mibach, e, os professores para chegar a um consenso.