Câmara realiza a sua segunda Sessão Ordinária em Porto União

Na noite desta terça-feira, 20, a Câmara de Vereadores de Porto União, sob o comando do Presidente Christian Martins (MDB) realizou a sua segunda Sessão Ordinária de 2018. As sessões agora estão sendo transmitidas ao vivo pela internet, através do site do legislativo municipal.

Nessa sessão, entre os projetos e requerimentos aprovados, deu entrada dois projetos do executivo municipal que cria o Conselho Municipal de Agricultura e que autoriza o Chefe do Poder Executivo a ceder máquinas, equipamentos e pessoal aos municípios limítrofes de Porto União, que declararem Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública. Os projetos agora devem passar pelas comissões da casa para posterior votação.

Os vereadores Christian Martins e Sandro “Batata” Calikoski (MDB), fizeram uso da palavra na tribuna e comentaram sobre a posse do vice-governador de Santa Catarina como Governador em Exercício na sexta-feira, 16.

Martins ainda falou sobre a questão da interrupção do transporte público para os alunos matriculados na Apae de União da Vitória que moram em Porto União. “Sabemos da questão legal de passar para um estado para outro e tem uma fiscalização do Tribunal de Contas e essa casa aqui mesmo é um agente fiscalizador, mas precisamos colocar a mão na consciência e achar uma forma que possa não penalizar essas famílias, porque a posição geográfica nos traz essa situação, estamos em uma divisa seca. Já foi tentando transferir essas crianças para a Apae de Porto União, mas houve problemas de adaptação delas e muito transtorno. A gente sabe que essas crianças têm que ter um atendimento diferenciado. Vou fazer uma sugestão ao executivo para enviar um projeto que autoriza os veículos adaptados da educação especial, para levar as crianças para a APAE de União da Vitória. Tenho a certeza que esse projeto se apresentado vai ter o apoio de todos os vereadores”, explicou.