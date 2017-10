A 7ª Caminhada do Outubro Rosa promovida pela Rede Feminina de Combate ao Câncer contou com a participação da administração de Porto União. Todos usando camisetas da campanha acompanharam o percurso proposto e ao final do trajeto na Praça Hercílio Luz, o prefeito, Eliseu Mibach e a primeira dama, Isabel Mibach, participaram do sorteio de brindes aos participantes.