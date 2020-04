Campanha de Arrecadação da Uniguaçu arrecada 1200 quilos de alimentos

A Campanha de

Arrecadação promovida pelo Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu),

juntamente, com as suas Atléticas, acadêmicos, colaboradores, parceiros e a

comunidade externa ocorreu no sábado, 4.

Ao todo foram

arrecadados 1200 quilos de alimentos que foram entregues à Assistência Social

de União da Vitória e de Porto União para ajudar a minimizar os impactos

causados pelo Coronavírus (COVID-19) em nossos municípios.

Nos locais de

arrecadação os colaboradores e voluntários tomaram todas as medidas de cuidado

como o uso de luvas, máscaras, distanciamento e o uso do álcool em gel.

Este é o resultado de

mais uma ação que nos mostra que juntos venceremos este momento, atendendo

aqueles que mais necessitam e levando mais conforto, carinho e união para

diversas famílias, reforçando o Compromisso Social praticado desde a fundação

da Uniguaçu.