 Campanha de combate ao mosquito da dengue continua em Porto União

A Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Porto União no combate ao mosquito da dengue mobilizou vários segmentos da comunidade. Estabelecimentos comerciais, escolas e entidades receberam a visita e palestras do pessoal da saúde, inclusive dos “mosquitões”, para conscientização da importância do cuidado com os locais de proliferação doas larvas do mosquito.

Além do trabalho com pessoas, terrenos baldios e encostas do rio foram alvos da ação, sendo que foram recolhidos entulho e lixo em grande quantidade. Com as chuvas e o calor chegando, a reprodução do mosquito é maior e o cuidado deve ser frequente independente da estação do ano.

Segundo Jaqueline Bughay, Coordenadora da Vigilância Ambiental de Porto União, “nosso município está passando por um momento delicado com a questão de uma grande quantidade de focos de proliferação do aedes aegypts. Entretanto, isso não pode desmotivar a equipe que sempre está buscando melhorar a situação do quadro epidemiológico. É importante esclarecer que não há doença circulando, apenas focos do mosquito e embora as agentes de endemias trabalhem arduamente, o trabalho só será eficiente sendo colaborativo com a população fazendo sua parte.

Dentro de alguns dias, mais uma ação será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde que é a distribuição de mudas de Crotalária. Essa planta oferece uma flor amarela que atrai libélulas que são predadoras naturais do aedes aegypt. Não é suficiente apenas plantar Crotalárias, mas essa atitude pode contribuir com a diminuição de focos dos mosquitos.