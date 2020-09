Campanha de doação de computadores e celulares segue em União da Vitória

Diante da afirmação do Núcleo Regional de Educação (NRE) e da prefeitura do município de que as aulas somente retornam quando da segurança em Saúde, o juiz da Vara da Família de União da Vitória, Carlos Mattioli, demonstra preocupação com estudantes sem acesso aos equipamentos para estudar. Disso a sequência da campanha que visa arrecadar celulares e computadores e repassar para alunos da rede pública.

O magistrado tem trabalhado, com toda a equipe da Vara da Família e na coordenação do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para dar o suporte necessário de atendimento para pessoas que carecem de apoio psicológico e no âmbito de atendimento social. Em especial pela Rede de Ajuda CEJUSC/Coronavírus (RAC) que atende problemas decorrentes da pandemia, familiares e gerais da sociedade.

Além disso, a falta de um celular ou computador é outro agravante. “A suspensão das aulas trouxe o ensino para as plataformas digitais e a necessidade de estudar por meios eletrônicos”, explica Carlos Mattioli. Nisso a sequência da campanha de arrecadação por meio de doações de equipamentos de informática e smartphones em bom estado ou com pequenos reparos a serem feitos para repasse aos estudantes.

“Iniciamos esta campanha, recebemos vários aparelhos e computadores e já entregamos para alunos que tem bom aproveitamento escolar e condições sociais de vulnerabilidade que impede a compra por parte da família. Seguimos recebendo solicitações de equipamentos e pedimos encarecidamente que as pessoas que podem colaborar e tem equipamentos para doar nos procurem. Contamos com o apoio de todos”, acrescenta o juiz.

Interessados em colaborar com a campanha podem procurar pelo CEJUSC ou Vara da Família nas redes sociais (Facebook, Instagram, e-mail rededeajudacejusc@gmail.com). Caso necessite de algum conserto, e estando o equipamento em bom estado, a Uniuv é parceira nesta iniciativa e busca realizar este trabalho, bem como, preparar os computadores e celulares para uso em aulas ou atividades pedagógicas.

Texto: Assessoria CEJUSC/Vara da Família

Imagem: Reprodução da reunião virtual