Campanha de vacinação contra Sarampo e Febre Amarela em Porto União

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto União iniciou

no dia 10 de fevereiro, a campanha de vacinação contra Sarampo e Febre Amarela.

Todas as crianças a partir de 6 meses e adultos até 49 anos devem se proteger

contra o Sarampo. No caso da Febre Amarela, as imunizações começam aos 9 meses

até os 59 anos de idade. Todas as Unidades Básicas de Saúde estarão atendendo

diariamente das 8 às 17 horas, sem fechar para o almoço, para facilitar a

imunização da população. A campanha acontece de 10 de fevereiro até 13 de março,

e, é importante levar a carteirinha de vacinação. Na dúvida se já foi vacinado,

não há problemas em tomar uma segunda dose. Melhor prevenir a ter que

remediar.