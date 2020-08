Campanha do Agasalho terá Dia D em União da Vitória para intensificar arrecadações

Neste sábado, 29 de agosto, o Sesc de União da Vitória estará recebendo as doações no sistema de drive thru na Praça Alvir Riesemberg.

Devido à frente fria que atingiu o Paraná nos últimos dias, o Sesc de União da Vitória juntamente com seus parceiros realizarão no sábado (29) uma ação para intensificar a arrecadação de peças de roupas, calçados e cobertores para a 12ª edição da Campanha do Agasalho. O Dia D contará com o recebimento de doações 09h às 17h, para receber as doações no sistema de drive thru na Praça Alvir Riesemberg, garantindo a segurança de quem quer ser solidário e doar para a campanha, sem precisar sair de seu veículo.

Além disso, o Exército Brasileiro através do 5º Batalhão de Engenharia e Combate Blindado – parceiro da iniciativa mobilizará sua corporação, que junto com o Sesc, passarão por bairros da região central de União da Vitória: Navegantes, Ponte Nova, São Bernardo, São Basílio Magno e Centro, recolhendo as doações nas residências.

As doações para campanha poderão ser realizadas até o dia 31 de agosto, na unidade do Sesc ou nos pontos de coletas:

5° Batalhão de Engenharia de Combate Blindado de Porto União

CEJUSC,

Comercial Bandeirante,

Grupo Ravanello – CERES, Auto Posto Ipiranga, Hotel 10, Posto Carretão, Posto Dragão,

Supermercado Superpão da Prudente,

Supermercado Superpão Compre Mais,

Supermercado Superpão de São Cristóvão,

Supermercado Macliv,

Supermercado Glória,

Supermercado União,

27° BPM – Policia Militar de União da Vitória,

PORMADE,

2° Cartório de Registro de Imóveis de União da Vitória,

Melo Advogados Associados,

Casa Estrela.