A Campanha Nacional de Vacinação acontece no mês de outubro encerrando-se no dia 30.

A vacinação será contra a Poliomielite e demais vacinas para atualização da Caderneta de Vacinação das crianças e adolescentes com menos de 15 anos.

Leve seu filho até a unidade de saúde mais próxima. Horário de atendimento é de 8às 17 horas sem fechar para o almoço.

Vacinar é um ato de amor.