Campeonato Paranaense de Futebol – ﻿Editor de esportes – Leocádio José Vieira

Encerrada a fase de classificação o certame Paranaense de Futebol da série C, domingo, foi iniciada a etapa semifinal. O turno único contou com a participação de 11 agremiações: Associação Atlética Iguaçu (União da Vitória), Araucária ECR (Araucária), Verê FC (Verê). Arapongas EC (Arapongas). Associação Portuguesa Londrinense (Londrina), Azuris FC (Marmeleiro), C A Cambé, Andraus Brasil (Campo Largo), Colorado AC (Colorado), SC Campo Mourão (Campo Mourão) e Agrecal (Campo Largo). De acordo com o regulamento, das 11 equipes apenas as quatro primeiras ganharam o direito de participar da segunda fase. Foram elas: Araucária, Arapongas, Azuris e Andraus Brasil as outras sete foram desclassificadas. A fase semifinal foi iniciada no domingo que passou verificando-se nas duas pelejas os resultados seguintes: em Campo Largo: Andraus Brasil 0x0 Araucária; em Marmeleiro: Azuris 1×1 Arapongas. Domingo acontecerão as partidas de volta: Em Araucária: Araucária x Andraus Brasil e em Arapongas> Arapongas x Azuris. Em caso de novos empates a decisão irá para as penalidades máximas. Em resumo: os times que venceram estarão classificados para a grande final. Por que, o representante de União da Vitória ficou de fora da luta pela conquista do título? Analisaremos os detalhes em nossas próximas matérias.

Natação

Nos dias 25, 26 e 27 de outubro, a equipe do Clube

Aliança/APANCA esteve participando na cidade de Palhoça, do XXII Festival Sul Brasileiro

de natação, promovido pela Federação Aquática

Catarinense, categorias

Mirim/Petiz. Foi registrado um novo recorde de nadadores com um total de

597 participantes, dos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul.

Fábio Burak foi o destaque da equipe de

Porto União ficou em terceiro lugar (medalha de bronze), na prova dos 50 metros,

nado de peito (mirim). A disputada da medalha de bronze foi sensacional, pois

os três nadadores chegaram juntos, com o primeiro lugar sendo obtido pela

batida das mãos. Ryan Suaretz outro atleta nosso que apresentou uma melhora

acentuada em todas as suas marcas. Parabéns aos nossos dois nadadores pela bela

presença e ao sempre dedicado professor Serginho responsável técnico pela forma

dos meninos e meninas.