Campeonato Paranaense de Futebol – Editor de Esportes: Leocádio José Vieira.

Resultados da 7ª rodada, turno único, do Certame Estadual

Paranaense de Futebol, série C foram os seguintes:

Iguaçu 1×1 Verê – (União da Vitória)

Colorado 2×3 Araucária (Colorado)

Cambé 0x2 Andraus Brasil (Cambé)

Portuguesa 0x2 Arapongas (Rolândia)

Azuris 6×0 Grecal (Marmeleiro)

Classificação atual

1º)- Araucaria E.C.R. – 14 pontos

2º) – Arapongas E. C. – 13

3º) – Azuris F. C. – 12

4º) – A. A. Iguaçu – 12

5º) – Verê F. C, – 10

6º) – Andraus Brasil – 9

7º) – A. Portuguesa Londrinense -8

8º) – Colorado A. C. – 6

9º) – S.C. Campo Mourão – 4

10º) – C.A. Cambé – 4

11º) – Grecal – 2 .

Próxima Rodada (domingo)

Em União da Vitória: Iguaçu x

Araucária

Em Campo Largo: Grecal x Arapongas

Em Campo Mourão: Campo Mourão x

Cambé

Em Verê: Verê x Azuris

Em Campo Largo: Andraus Brasil x

Colorado

Análise da rodada

O time do Iguaçu não cumpriu uma exibição

legal na tarde de domingo, recebendo a visita da equipe do Verê Futebol Clube,

não foi além de um empate em 1×1. Não aproveitou os fatores campo e torcida,

pois o prélio foi disputado no Estádio Municipal Antiocho Pereira que contou

com a presença de um excelente público. Domingo, a equipe orientada pelo

técnico Richard Malka terá pela frente o onze da cidade de Araucária.

Acreditamos que o torcedor iguaçuano vai comparecer em massa, pois só a vitória

interessa ao nosso representante. Não devemos esquecer que o quadro visitante é

o líder isolado e permanece invicto na competição. Em nossa opinião, podemos

adiantar que duas equipes têm vagas garantida para a próxima fase: Arapongas e

Araucária. Os demais concorrentes, inclusive o nosso, terão que lutar pelas

outras duas vagas restantes.