CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL – Leocádio José Vieira – Editor de Esportes.

Categoria sub/17

Resultados da primeira rodada do returno disputada sábado:

A.A.Iguaçu 0x0 Paraná Clube e Londrina 2×0 Maringá. Na partida realizada no

Estádio Municipal Antiocho Pereira, apesar de colher um belo empate diante do

líder invicto, nosso representante não tem mais chance de lutar por uma vaga à

próxima fase do torneio.

Classificação de momento:

1º)- Paraná Clube, líder e invicto, com 10 pontos

2º) – Londrina Futebol Clube, 7

3º) – Maringá Futebol Clube, 4

4º) – A. A. Iguaçu. 1 ponto.

A segunda rodada do returno será iniciada na tarde de amanhã

com a partida entre as equipes do Maringá e do Iguaçu, na cidade canção. O jogo

entre Paraná x Londrina será disputado sábado à tarde em Curitiba.

CAMPEONATO PARANAENSE

Terceira Divisão de

Profissionais

A competição ainda nem iniciou e já surgiu um problemão para

o nosso representante. A reinauguração do Estádio Municipal Antiocho Pereira

não será mais no dia 17 do corrente. O certame da série C começa no dia 18.

Sabem o que aconteceu? Diante dessa tamanha mancada o nosso representante vai

ter que mandar sua primeira apresentação na vizinha cidade de Irati. Nosso adversário na abertura da competição

será a Portuguesa Londrinense. Que mancada, hein amigos desportistas?