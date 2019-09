CAMPEONATO PARANAENSE – Editor de Esportes: Leocádio José Vieira

Após 10 anos fora das competições oficiais promovidas pela

Federação Paranaense de Futebol, tivemos no domingo o tão esperado retorno da

Associação Atlética Iguaçu às atividades futebolísticas para a alegria de seus

apaixonados torcedores, como integrante da série C. No sábado aconteceu a

solenidade de reinauguração do Estádio Municipal Antiocho Pereira. Domingo, a realização da quarta rodada do

turno único, com uma exibição de gala do elenco iguaçuano que recebendo a

visita do quadro do Andraus Brasil chegou à vitória com o placar de 3×0, para o

delírio dos 2168 torcedores pagantes, presentes

ao espetáculo. Com esse triunfo

do time do técnico Richard Malka ocupa a vice-liderança do torneio.

Outros resultados

Grecal 1×1 Colorado

Arapongas 3×1 Verê

Cambé 0x1 Portuguesa

Campo Mourão 0x3 Araucária.

Classificação atual

1º-) – Arapongas, 10

pontos

2º) – Iguaçu, 7

3º) – Verê, 6

4º) – Azuris, 5

5º) – Araucária, 5

6º) – Colorado, 5

7º) – Andraus Brasil,

5

8º) – Portuguesa, 4

9º) – Campo Mourão, 4

10º) – Cambé, 1

11º) – Grecal, 1

Números do Torneio

O time do Arapongas é o único time que ainda não foi

derrotado. As equipes de Cambé e Grecal as únicas que não conquistaram nenhuma

vitória. Na parte disciplinar os quadros do Azuris e do Araucária os únicos que

não levaram nenhum cartão, nem amarelo e nem vermelho.

A maior arrecadação foi registrada no jogo Iguaçu x Andraus

Brasil: R$ 42.160,00. O maior público presente foi registrado no Estádio

Municipal Antiocho Pereira: 2168 pagantes.

Próxima Rodada 5ª –

do turno – domingo, dia 15

Em Marmeleiro: Azuris x Iguaçu

Em Araucária: Araucária x Cambé

Em Campo Largo: Andraus Brasil x Grecal

Em Verê: Verê x Campo Mourão

Em Rolândia: Portuguesa x Colorado.