Campeonato Paranaense

Por Leocádio José Vieira

Caiu o último invicto. Na disputa da última rodada do

primeiro turno do Certame Estadual Paranaense de Futebol, categoria sub 17, a

equipe da Associação Atlética Iguaçu obteve uma estupenda vitória. Recebendo a

visita do time do Verê Futebol Clube, os meninos comandados pelo professor

Edinho Guerreiro com um gol assinalando aos 48 segundos da peleja, quebraram

uma longa invencibilidade do bando visitante que foi campeão do torneio no ano

passado. Foi um confronto disputado pau a pau até o último minuto. D estaque com

a presença de um bom público que compareceu ao Estádio Municipal Antiocho

Pereira na tarde de sábado. No outro jogo da rodada a equipe do Prudentópolis

derrotou o time do Cascavel Futebol Clube pelo placar de 2×0. Um ligeiro

balanço do primeiro turno. Classificação dos cinco concorrentes: 1º) – Verê

Futebol Clube, com 9 pontos; 2º) – Prudentópolis Futebol Clube, 7; 3º) –

Cascavel Futebol Clube, 6; 4º) – Associação Atlética Iguaçu, 6; 5º – Clube

Recreativo Cascavel, 1. A campanha do

nosso representante: em 4 jogos disputados obteve duas vitórias e sofreu duas

derrotas. O ataque assinalou 4 e a defesa foi vazada pelo mesmo número de

vezes. Na parte disciplinar os atletas foram agraciados com 8 cartões amarelos

e nenhum vermelho. O principal artilheiro do torneio é Tiago (Verê F, C,) com 3

gols. A disputa do returno será iniciada na tarde de hoje com os seguintes

confrontos: Cascavel Futebol Clube x Clube Recreativo Cascavel lá na terra da

serpente. Completam a etapa as equipes do Prudentópolis Futebol Clube x Verê

Futebol Clube, em jogo programdo para a cidade de Prudentópolis. O Iguaçuzão

folga na rodada.

Copa Bronze

A XXII edição da Copa Bronze do Certame Estadual Paranaense

de Futebol de Salão, em sua terceira divisão, chave B apresentou os seguintes

resultados: ACAU 2x ADAB (Bituruna) em União da Vitória; Prudentópolis 4×2

Pinhão em Prudentópolis e Rebouças 3×2 ADAF (Coronel Domingos Soares). Na noite

de hoje teremos o prosseguimento do torneio com a realização dos seguintes

confrontos: ACAU X Rebouças no Ginásio Pastuchão às 20h30. ADAB x Rebouças em

Bituruna e ADAF, em Coronel Domingos Soares. Apesar da garra demonstrada pelos

nossos garotos a campanha de nosso representante está deixando muito a desejar

perdendo muitos pontos nas partidas disputadas em sua casa. Vamos esperar e

torcer para que a equipe rubrique uma boa atuação logo mais e obtenha um

resultado positivo.