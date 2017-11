Campo Real lança Programa de Alta Performance

O projeto é extracurricular, gratuito e oferece aulas diversificadas para ampliar a formação dos acadêmicos

A Faculdade Campo Real é uma instituição focada no desenvolvimento pessoal e profissional, preparando os acadêmicos para o sucesso. Ofertando mais um diferencial de qualidade no ensino superior, a faculdade criou o Programa de Alta Performance.

O projeto é gratuito e são aplicados módulos extras em uma turma especial no período da tarde. As ações possuem propósito de acrescentar ainda mais conhecimentos e aptidões na formação pessoal, profissional e social dos estudantes.

A turma contará com 20 acadêmicos que passarão por um processo de seleção. Poderão se inscrever alunos que estão ingressando na Campo Real, por meio dos vestibulares normais e agendados. Além disso, aqueles que estejam concluindo o segundo período do seu curso.

As graduações participantes são: Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Medicina Veterinária, Nutrição e Psicologia.

O Programa de Alta Performance é extracurricular e não muda em nada a grade normal do curso. A ação agrega na formação do estudante. A cada final de semestre, o acadêmico ganha um certificado de 400 horas extracurriculares.

Os acadêmicos terão aulas de criatividade, robótica e robótica em inglês, línguas estrangeiras como inglês, espanhol e alemão, Excel avançado, economia, políticas públicas, neurolinguística, sustentabilidade, empreendedorismo, coaching, gestão financeira de empresas, projeto em inovação, jogos de empresas e ações de marketing. As atividades serão desenvolvidas em 4 módulos.

O objetivo do projeto é que os alunos envolvidos no programa se tornem agentes de transformação econômica e regional, a partir do uso de novas tecnologias. Além de encontrarem formas de melhorar os processos produtivos gerenciais, com consciência de atividades sustentáveis e responsabilidade social.

Acadêmicos que já participaram da primeira turma do antigo programa de extensão das engenharias, relatam que a experiência é enriquecedora tanto na vida acadêmica, mas principalmente pessoal. Segundo o acadêmico de Engenharia Mecânica, André Lara, o curso de extensão possibilitou o contato com diferentes visões de mundo, o que poderá o tornar um profissional mais humano.

Além disso, a ação auxilia os acadêmicos a aumentarem seu contato com escrita acadêmica. Sem contar a experiência que as disciplinas oferecem, como relata Danielle Carvalho, acadêmica de Engenharia Civil. “Nós criamos outra visão do mundo e outra visão do que podemos fazer pelo mundo”, relata ela.