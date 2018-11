Campus prepara atividades para a Semana da Consciência Negra

Na próxima terça-feira, 20, comemora-se o Dia da Consciência Negra e em alusão à data o Campus União da Vitória do Instituto Federal do Paraná (IFPR) está preparando a Semana da Consciência Negra, o evento terá atividades diversificadas voltadas aos estudantes e servidores da unidade.

As programações terão início na segunda-feira, 19, e encerram na sexta-feira, 23, e contarão com palestras, atividades culturais e uma apresentação de grafite ao vivo.

Confira a programação completa:

19/11/2018 – segunda-feira

8h30 – Abertura do evento com a palestra Racismo à Brasileira com o professor da Unespar, Charles Almeida

20/11/2018 – terça-feira

9h – Videoconferência com a professora do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET – MG), Edna Vieira, com o tema Religiões de Matriz Africana

13h30 – Sessão de Cinema: Quanto vale ou é por quilo?

21/11/2018 – quarta-feira

10h – Apresentação cultural Navio Negreiro

11h – Oficina de Bonecas Abayomi

22/11/2018 – quinta-feira

10h – Apresentação Versos Musicais em Tradução: A história de Ruby Bridges e a poesia de E.E. Cummings

23/11/2018 – sexta-feira

Grafite ao Vivo no campus com o artista TH-YAACOV

Mais informações: Prof.ª Alessandra Valério ou Prof. Marcelo D´Ávila (42) 3135-4808