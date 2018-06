Campus União da Vitória realizou a I Tarde Tradicionalista

Na quarta-feira, 13, o Núcleo de Arte e Cultura (NAC) do Campus União da Vitória do Instituto Federal do Paraná (IFPR) promoveu a I Tarde Tradicionalista, em parceria com o Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Fronteira da Amizade.

O evento, aberto à comunidade e aos servidores e alunos do campus, teve como objetivo promover e divulgar a tradição gaúcha, presente na região do Vale do Iguaçu, por meio de atividades interativas e expositivas.

O CTG trouxe membros da invernada adulta e juvenil, que desenvolveram atividades em torno da tradição gauchesca. Dentre elas, a apresentação da história do chimarrão, bebida típica da região, com demonstração de diferentes tipos de cuias e ervas, além de uma aula na qual os participantes puderam preparar seu próprio chimarrão e degustá-lo durante as atividades.

“Aprendi uma nova forma de fazer chimarrão e confesso que agora meu chimarrão ficou muito mais gostoso”, diverte-se a aluna do terceiro ano do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, Mariana Kuryluk.

O grupo executou danças tradicionais, como Maçanico e Pezinho, e explicou aos presentes a história e a composição das pilchas gaúchas, que são as roupas típicas utilizada nos fandangos, bailes e apresentações. O público também teve a oportunidade de dançar ao som da gaita e violão.

Segundo a 1ª Prenda Juvenil, Kayane Alebrante, que declamou poesias no evento, essa parceria entre o IFPR e o CTG é uma excelente forma de trazer a tradição gaúcha para mais perto das pessoas que ainda não a conhecem muito bem. “Os jovens de hoje estão muito desinformados acerca da tradição gaúcha, tão forte em nossa região e ao mesmo tempo tão pouco conhecida. Prova disso é que quando saímos na rua com a pilcha, que é a nossa roupa típica, as pessoas nos chamam de princesas, porque não reconhecem como sendo parte da nossa cultura”, destaca.

Para Mariana Kuryluk o momento trouxe entretenimento e informação. “Sempre tive interesse em conhecer essas tradições, e agora mais ainda. Aprender sobre as roupas, sobre a história por trás delas, foi muito interessante. Sem contar que foi uma tarde muito divertida”, finaliza.