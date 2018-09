Candidata ao senado visita União da Vitória

A candidata ao senado pelo PT do Paraná, Mirian Gonçalves, esteve nesta segunda-feira, 17 visitando União da Vitória. Mirian que foi vice-prefeita de Curitiba, durante a gestão de Gustavo Fruet, época em que também comandou a Secretaria do Trabalho daquela cidade, concedeu entrevista a Rádio Uniguaçu – Educadora e também falou para a reportagem de Caiçara. Questionada sobre possível estratégia do PT em retardar o lançamento da candidatura de Fernando Haddad, ela respondeu que o PT acreditava que o TSE respeitaria a decisão do comitê da ONU e manteria Lula como candidato. Portanto, não se tratou de estratégia e sim da tentativa, até o último momento, da manutenção da candidatura do ex-presidente Lula. Ela também mencionou que é preciso acabar com os privilégios dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, inclusive com as aposentadorias milionárias que muito oneram o sistema previdenciário brasileiro.

Na noite de hoje, 17 ela falou para correligionários e simpatizantes em um dos auditórios da Uniguaçu.

Extremamente articulada e demonstrando muito preparo e tranqüilidade em suas respostas a candidata acredita no crescimento de Fernando Haddad, o que lhe possibilitará ir para o segundo turno.

Acompanhada de Wilson Ramos Filho, um dos principais sócios da mantenedora da Uniguaçu, a candidata seguiu viagem ainda nesta noite, dando continuidade à sua caminhada eleitoral.