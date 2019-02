Cantando no Cineclube Agulheiro 310.

O Cineclube Agulheiro 310 apresenta

sua primeira sessão de 2019, no próximo dia 23, sábado, às 19h, na Secretaria

de Cultura de União da Vitória, localizada na Estação Ferroviária, segundo

piso.

Ao retornar de suas férias com um

clássico musical de Genne Kelly, Cantando na Chuva (1952), traz no vestido

esvoaçante a belíssima Debbie Reynolds com seu sorriso e sua dança contagiante.

O Filme é obra prima muito rentável do cinema sonoro. Cantando na Chuva é um

“metacinema”, uma verdadeira aula explicando a transição do Cinema

Mudo para o Cinema Falado, tal fato aponta para uma mudança drástica no mercado

cinematográfico ainda com certa desconfiança. Quem diria que a sincronização de

imagem e som vingaria? Assim como O Cantor de Jazz (1927), Cantando na Chuva é

um marco no Cinema Mundial.

E esse Clássico você só assiste aqui, no Cineclube Agulheiro 310.

Venha prestigiar!