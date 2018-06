Canteiros no trevo da entrada de UniÃ£o da VitÃ³ria recebem manutenÃ§Ã£o

Hora de deixar a entrada da nossa cidade mais bonita. A equipe da Secretaria do Meio Ambiente (SEMMA) por meio da sua equipe de jardinagem, concluiu o trabalho de manutenção dos canteiros localizados em frente ao portal de União da Vitória. Foram plantadas novas flores resistentes ao frio, e árvores, e também foi feita a pintura do meio fio. A grama está sendo aparada periodicamente e as flores renovadas. O objetivo é deixar a entrada mais agradável para os visitantes e moradores.