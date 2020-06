Capela Mortuária do Bairro Bela Vista é entregue à comunidade

Na última sexta-feira,

dia 29 de maio, aconteceu a entrega oficial da Capela Mortuária Vitorino

Levandoski, no Bairro Bela Vista. A obra é um pedido antigo dos munícipes e

além da estrutura física, foi equipada com mobiliário como geladeira, fogão,

cadeiras e armários. A cerimônia de inauguração teve que ser deixada de lado

por causa da COVID-19 sendo simbolizada pela passagem das chaves ao

representante dos moradores, Gerson Victovoski .

Outras obras

semelhantes também já foram entregues à população como é o caso do Centro de

Múltiplo Uso do Bairro Vice King, Capela Mortuária em São Miguel da Serra.

Dentro de alguns dias mais uma obra será entregue. É o caso da sede do Centro

Comunitário do Bairro São Pedro, na rua Getúlio Diogo da Silva.