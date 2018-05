Casa de Apoio Amor Fraterno â€“ Sorriso Fraterno

Estamos precisando de palhaços voluntários para nos ajudar a levar alegria para dentro dos hospitais e asilos.

Serão disponibilizadas 25 vagas.

Quem pode participar da seleção?

Pessoas maiores de 18 anos, com disponibilidade de horários e com muita vontade de fazer a diferença.

Como faço para me inscrever?

Compareça à Sede da Casa de Apoio Amor Fraterno (Rua Dom Pedro II, nº 140, Cidade Nova, Porto União), nos dias 23 e 24 de maio no período da tarde, para a realização da inscrição e entrevista com a Coordenadora do Projeto.

Depois de encerrado o período de inscrição, será realizada a análise das entrevistas e selecionados 25 candidatos, que passarão para a segunda etapa.

Os selecionados participarão do curso de Iniciação de Palhaços em Hospitais, ministrado pelo Palhaço e Ator Hudson Zanoni, que será realizado no dia 09 de Junho de 2018 (sábado), das 9 às 18 horas.

Investimento:

O custo do curso é de R$ 100,00 (cem reais) por pessoa, deve ser também adquirido o nariz de palhaço com o custo de R$ 20,00 (vinte reais).

Ficou com dúvidas?

Entre em contato pelo telefone 42 -3522-7765 ou mande mensagem em nossas redes sociais.

_______________________________________________________________________

CASA DE APOIO AMOR FRATERNO

– Associação Família Zalewski

Rua D. Pedro II, 140 – Cidade Nova – Porto União/SC

CNPJ: 10.201.460/0001-31

Fone: 42 3522 7765