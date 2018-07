“A CASA DE APOIO AMOR FRATERNO tem como finalidade oferecer serviços de hospedagem e alimentação ao paciente em tratamento de saúde e um acompanhante SEM NENHUM CUSTO. Se você está precisando de abrigo ou conhece alguém que venha fazer tratamento de saúde em Porto União e União da Vitória ou e more nos municípios de: Irineópolis, Bela Vista do Toldo, Três Barras, Canoinhas, Major Vieira, Monte Castelo, Itaiópolis, Papanduva, Cruz Machado, Bituruna, General Carneiro, Paula Freitas, Paulo Frontin, Porto Vitória, São Mateus do Sul, e cidades vizinhas. Entre em contato conosco que podemos ajudar! Nosso telefone é (042) 3522-7765.”